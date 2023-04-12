انطلاق حملة لإزالة المباني العشوائية على شاطئ الصابري في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت حملة لهدم المباني العشوائية على شاطئ منطقة الصابري في مدينة بنغازي.

وينفذ مركز شرطة الصابري الحملة بالتعاون مع أجهزة مديرية أمن بنغازي؛ حيث تستهدف الحملة أيضًا ضبط مستغلي هذه المباني، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وقال رئيس المركز المقدم فرج العشيبي إن الحملة ستزيل كل المباني على شاطئ الصابري ليعود كمتنفس للعائلات وأهالي مدينة بنغازي دون مضايقات، وسيجري إيداع مستغلي تلك الأماكن في الحجز القانوني لحين عرضهم على النيابة العامة.