النيابة: حبس 38 متهما ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام ضبط 1787 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة خلال حملات تفتيشية على محال الجزارة في مدينة الخمس.

وأشرفت النيابة العامة في الخمس على أعمال تفتيش محال بيع اللحوم المنفذة من قبل مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

النيابة تحبس 38 متهما

وكشفت الإجراءات الرقابية من خلال المعاينة والفحص غياب الاشتراطات الصحية في 61 محل جزارة، إضافة إلى كميات من اللحوم الفاسدة.



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ووجهت النيابة بعد جمع الأدلة الاتهامات إلى 38 شخصا في تلك الوقائع، وانتهت إلى الأمر بحبسهم احتياطيا.