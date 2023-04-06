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النيابة: ضبط 24 شخصا بحوزتهم 310 آلاف لتر وقود مهرب بالجنوب.. ورصد 307 محطات غير شرعية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 09:18 صباحا
النيابة: ضبط 24 شخصا بحوزتهم 310 آلاف لتر وقود مهرب بالجنوب.. ورصد 307 محطات غير شرعية
مداهمة أوكار تهريب الوقود في أم الأرانب، 15 مارس 2023، (مكتب النائب العام)
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أعلن مكتب النائب العام ضبط 24 شخصا، بينهم 21 وافدا، بحوزتهم 310 آلاف لتر من الوقود المجهز للتهريب، ورصد 307 محطة وقود غير شرعية خلال جهود مجابهة ظاهرة تهريب المحروقات في الجنوب.

ونفذت عناصر فرع إدارة إنفاذ القانون - المنطقة الجنوبية؛ بدعم من «الكتيبة 10 مشاة»؛ أوامر النيابة العامة القاضية برصد وتتبع القائمين على نشاط تهريب المحروقات، واتخاذ إجراء قفلها للحد من تداعيات بيع المحروقات المهربة، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

رصد محطات وقود غير شرعية
وأشار البيان إلى رصد 33 محطة تسويق وقود في بلدية سبها تزود بالمحروقات رغم انتفاء شرعية ممارسة النشاط، وأيضا 232 محطة في بلدية وادي الشاطئ، و24 محطة في بلدية أم الأرانب، و18 محطة في بلدية القطرون.

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وأشار البيان إلى أن المتهمين بحيازة الوقود المهرب ضبطوا خلال تفتيش محال تخزين المحروقات المعدة للتهريب، فيما وجه المستشار النائب العام الصديق الصور بمباشرة إجراءات التحقق من شرعية إجراءات ممارسة النشاط في محطات تسويق المحروقات جميعها؛ وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة الكسب غير المشروع.

كتابة قرار إزالة محطة غير شرعية خلال الحملات لضبط الوقود المهرب بالجنوب.
كتابة قرار إزالة محطة غير شرعية خلال الحملات لضبط الوقود المهرب بالجنوب.
أحد أفراد القوة الأمنية المشاركة في الحملة خلال إهراق كمية من الوقود المهرب.
أحد أفراد القوة الأمنية المشاركة في الحملة خلال إهراق كمية من الوقود المهرب.
شاحنة وقود مضبوطة خلال الحملة.
شاحنة وقود مضبوطة خلال الحملة.
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