وصول 1470 اسطوانة غاز طهو إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد مراقب الاقتصاد ببلدية سرت حسن عون الله، اليوم الإثنين، وصول شحنة من أسطوانات غاز الطهو إلى المدينة وضواحيها تقدر بـ 1470 أسطوانة قادمة من مستودع شركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الوسطى في مصراتة.

وقال عون الله لـ«بوابة الوسط» إن اسطوانات غاز الطهو وصلت على متن ثلاث شاحنات وهي المرة الأولى التي تصل فيها هذه الشحنة من مستودع شركة البريقة في مدينة مصراتة خلال العام 2023.

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وأشار عون الله إلى أن الكميات التي كانت مخصصة لمدينة سرت خلال الفترة الماضية لم تكن تكفي احتياجات الأُسر في المدينة وضواحيها.

وذكر عون الله أن مراقبة الاقتصاد اعتمدت توزيع اسطوانات الغاز عن طريق الجمعيات التعاونية بواقع جمعيتين أو ثلاثة حسب تعداد المشتركين لديها، منوهاً بأن سعر استبدال الأسطوانة من مركز البيع هو خمس دنانير بينما وصل سعر الاستبدال بالسوق الموازية إلى 50 ديناراً للاسطوانة الواحدة.