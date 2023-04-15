بحضور نورلاند.. أبوجناح يبحث التعاون بين وزارة الصحة وشركات أميركية في تصنيع الإمدادت الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع ممثلين عن كبرى الشركات الأميركية المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية تعزيز التعاون مع الوزارة في تصنيع الإمدادات الطبية.

والتقى أبوجناح مع رئيس غرفة التجارة الأميركية - الأفريقية سكوت ايسنر، وعدد من ممثلي كبرى الشركات الأميركية المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

- أبوجناح يوقع الدفعة الخامسة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية

- «الصحة» تستعد لإطلاق البرنامج الوطني لدعامة الحياة

- أبوجناح يستمع إلى ملاحظات عدد من المراجعين لمستشفى الحوادث أبي سليم

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الجمعة، إن اللقاء جرى خلاله «التباحث حول تعزيز التعاون بين وزارة الصحة الليبية والشركات الأميركية المتخصصة في تصنيع الإمدادات الطبية».

وأضافت أن أبوجناح أعرب بدوره، عن أهمية عودة الشركات الأميركية المتخصصة في الجانب الصحي إلى العمل في ليبيا، مشيرةً إلى خطط حكومة الوحدة الوطنية في هذا المجال، بشأن أهمية إنشاء شركات التطوير والتنمية ضمن خطة «عودة الحياة» المُعلن عنها من قبل رئيس الحكومة.