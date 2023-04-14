أبوجناح يوقع الدفعة الخامسة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

وقع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح الدفعة الخامسة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالجهات التابعة لوزارة الصحة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس لجنة تسوية المرتبات سالم الرزيقي، وستسلم القرارات للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الجديدة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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يأتي ذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية بعد تنفيذ جدول المرتبات الموحد دون أن تُجرى تسوية مرتبات العاملين بقطاع الصحة.