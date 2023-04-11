«الرقابة على الأغذية» يوجه بسحب معجون تمر تونسي من الأسواق

القاهرة - بوابة الوسط

وجه مدير مكتب الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية نوري الفيتوري بضبط جميع الكميات من معجون تمر تونسي في جميع الأسواق، وذلك بالتعاون مع فروع جهاز الحرس البلدي.

جاء ذلك في كتاب موجه إلى مدير فروع المكتب، منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

غير مطابق للمواصفات

وأشار البيان إلى أن المنتج يحمل العلامة التجارية «الشيخ والزهراء»، ويعبأ في سعة كيلوغرام للعبوة الواحدة.

وأضاف أن مكتب الزاوية أجرى تحليل لعينة من المعجون وتبين عدم مطابقته المواصفات القياسية الليبية رقم (53) الخاصة بالبيانات التوضيحية في بند بلد المنشأ، وتاريخ الإنتاج غير مدون، كما أن العينة غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية رقم (969) لسنة 2020 الخاص بضرورة خلوها من المواد المضافة والملونة.