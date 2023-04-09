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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 9 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 10:30 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 9 أبريل 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا. (أرشيفية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد استقرار فى الطقس على مناطق غرب ليبيا، بينما تبقى الأجواء مغيمة وباردة على مناطق الشمال الشرقى مع فرصة هطول أمطار اليوم على الجبل الأخضر ومناطق الواحات، ومن المتوقع أن تكون الأمطار جيدة يوم الثلاثاء على أغلب مناطق الشمال الشرقى. 

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 15 و21 درجة مئوية على مناطق شمال ليبيا، وتكون الأجواء دافئة على المناطق الجنوبية، إذ تسجل بين 25 و30 درجة مئوية باستثناء مدينة الكفرة، إذ تصل اليوم إلى 37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الثلاثاء، مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وخلال الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق المرتفعات الجبلية.
الرياح: شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: تتكاثر السحب اليوم على بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر، وتكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.
الرياح: شمالية شرقية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء.

الجفرة - سبها - غـات- غدامس - الحمادة
حالة السماء: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العالية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

الواحات - السرير -تازربو - الكفرة
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الواحات والسرير وتازربو، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الواحات.
الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية، وتسجل اليوم علي الكفرة 37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من يوم غد.

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 9 أبريل 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 9 أبريل 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 9 أبريل 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 9 أبريل 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 9 أبريل 2023)
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