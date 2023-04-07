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وضع أساسات جسر «الوحدة العربية» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 12:25 مساء
وضع أساسات جسر «الوحدة العربية» في بنغازي
من أعمال وضع أساسات جسر امتداد شارع الوحدة العربية، 6 أبريل 2023. (بلدية بنغازي)
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أعلنت بلدية بنغازي الاستمرار في تنفيذ مشروع جسر امتداد شارع الوحدة العربية (شارع عشرين)، والمتقاطع مع الطريق الدائري الخامس.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية في بيان مقتضب، إن مجموعة «جسر الذهب» للمقاولات والاستثمار العقاري نفذت أعمال أساسات الجسر.

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ودخل مشروع جسر الوحدة العربية ضمن أعمال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، ويجرى تنفيذه تحت إشراف إدارة المشروعات ببلدية بنغازي.

وفي فبراير الماضي، أعلنت بلدية بنغازي مباشرة لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في إنشاء جسر على امتداد شارع الوحدة العربية (شارع عشرين) من الطريق الدائري الرابع إلى الطريق الدائري الخامس. وأوضحت البلدية في بيان، أن المشروع يجرى تنفيذه بدعم فني من شركة «ماتير» الفرنسية.

من أعمال وضع أساسات جسر امتداد شارع الوحدة العربية، 6 أبريل 2023. (بلدية بنغازي)
من أعمال وضع أساسات جسر امتداد شارع الوحدة العربية، 6 أبريل 2023. (بلدية بنغازي)
من أعمال وضع أساسات جسر امتداد شارع الوحدة العربية، 6 أبريل 2023. (بلدية بنغازي)
من أعمال وضع أساسات جسر امتداد شارع الوحدة العربية، 6 أبريل 2023. (بلدية بنغازي)
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