«إعمار بنغازي» تباشر في إنشاء جسر امتداد شارع الوحدة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الإثنين، أن لجنة إعادة الإعمار والاستقرار باشرت في إنشاء جسر على امتداد شارع الوحدة العربية (شارع عشرين) من الطريق الدائري الرابع إلى الطريق الدائري الخامس.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا المشروع يجري تنفيذه بإشراف إدارة المشروعات بالبلدية وتنفذه شركة «مجموعة جسر الذهب للمقاولات» بدعم فني من شركة «ماتير» الفرنسية.

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ويشرف مكتب إدارة المشروعات ببلدية بنغازي على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في المدينة في إطار عمليات إعادة الإعمار والتأهيل.

أعمال إنشاء جسر على امتداد شارع الوحدة العربية في بنغازي. (بلدية بنغازي)

أعمال إنشاء جسر على امتداد شارع الوحدة العربية في بنغازي. (بلدية بنغازي)

أعمال إنشاء جسر على امتداد شارع الوحدة العربية في بنغازي. (بلدية بنغازي)