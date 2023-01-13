مشاورات في بنغازي لفتح مسارات الطرق تمهيدا لرصفها

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، أمس الخميس، مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية- إنفاذ القانون، اللواء جمال العمامي، سبل إزالة العوائق وفتح مسارات الطرق والشوارع داخل نطاق البلدية بهدف تنفيذ أعمال رصفها.

وخلص الاجتماع إلى أهمية إزالة العوائق التي تحول دون فتح مسارات الطرق والشوارع لتخفيف الازدحام وتسهيل حركة سير المركبات، موضحا البدء في أعمال رصف هذه الطرق خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق بيان مقتضب صادر عن بلدية بنغازي.

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وحضر الاجتماع العميد أكرم المسماري، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري للبلدية يوسف الزواوي.