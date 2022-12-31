بالصور.. إنشاء حديقة جديدة في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط

أعلنت بلدية بنغازي إنشاء حديقة جديدة بحي سعدون.

وحسب بيان صادر عن البلدية، فإن أعمال الإنشاء تشمل تنظيف موقع الحديقة بالكامل، وتعشيبها وتنفيذ نافورة مياه، وتركيب إنارة عامة ممرات داخلية وألعاب للأطفال، حسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

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ونشرت الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لتجهيزات الأعمال الإنشانية للحديقة، التي تأتي هذه الأعمال ضمن مشاريع لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف إدارة المشروعات بالبلدية.

من أعمال إنشاء حديقة جديدة بحي سعدون ببنغازي. (الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي)

من أعمال إنشاء حديقة جديدة بحي سعدون ببنغازي. (الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي)

من أعمال إنشاء حديقة جديدة بحي سعدون ببنغازي. (الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي)