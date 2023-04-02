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المصالحة وحقوق الإنسان.. محور نقاش وزيرة العدل بحكومة الدبيبة مع سفير فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 07:41 مساء
المصالحة وحقوق الإنسان.. محور نقاش وزيرة العدل بحكومة الدبيبة مع سفير فرنسا
جانب من اجتماع وزيرة العدل بحكومة الدبيبة مع السفير الفرنسي، 2 أبريل 2023 (وزارة العدل)
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بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج ملفي حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.

واجتمعت الوزيرة مع السفير في مكتبها بمقر وزارة العدل، اليوم الأحد، فيما أكد الطرفان أن العملية الانتخابية هي السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وصولًا للاستحقاق الانتخابي لكل الليبيين.

تعاون قضائي وقانوني بين ليبيا وفرنسا
كما تبادل كل منهما الحديث عن الاهتمامات المشتركة في المجال القضائي والقانوني، وتطوير التعاون بين البلدين.

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واليوم أيضًا، بحثت الوزيرة مع السفير التركي كنعان يلماز التعاون العدلي والقضائي بين طرابلس وأنقرة، وإمكانية تبادل السجناء بين البلدين.

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