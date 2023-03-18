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البعثة الأممية تعلن 7 توصيات رئيسية لحوارات الليبيين بشأن حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 05:23 مساء
البعثة الأممية تعلن 7 توصيات رئيسية لحوارات الليبيين بشأن حقوق الإنسان
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت البعثة الأممية سبع توصيات رئيسية لحوارات نظمتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين حول حقوق الإنسان وشارك فيها ما يزيد على 500 ليبي.

وخلصت الحوارات، التي جرت على مدار عامين إلى أن «انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، الإقصاء، والتهميش من الأسباب الجذرية للكثير من الصراعات وعدم الاستقرار في ليبيا»، وحذر المشاركون في الحوار من أن استمرار هذه الانتهاكات «غذي دوامات الانتقام المسمومة»، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية.

وخلال العامين 2022 و2023، شارك في الحوارات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان، والناشطون والمحامون والفئات النسوية والجهات الحكومية الفاعلة والعمال والشباب بمن فيهم الطلبة والمجموعات المعنية بالضحايا والخبراء والأكاديميون والصحفيون.

إصلاح نظام العدالة
ودعا المشاركون في الحوار إلى مواجهة الإفلات من العقاب، مشددين على« ضرورة إصلاح نظام العدالة وتعزيزه، مع التركيز على التحقيقات ومقاضاة الجناة المزعومين»، وسلط المتحاورون الضوء على «الحاجة إلى آليات مساءلة دولية والاستخدام المُستهدف للعقوبات التي ينبغي أن تكون مكمِلة للجهود المبذولة نحو تحقيق المُساءلة الجنائية، لا أن تحل محلها».

المجموعات المسلحة والميليشيات
وأكد الليبيون، وفق بيان البعثة، «استمرار مخاوفهم بشأن المجموعات المسلحة والميليشيات التي تكاثرت في ليبيا منذ ثورة فبراير والتي تقوّض حقوق الإنسان وسيادة القانون». ونبّهوا إلى «إضفاء الشرعية على العديد من هذه الجهات المُسلحة الفاعلة وهي تسيطر على أجهزة الأمن وإنفاذ القانون وترتكب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب». ودعا المشاركون بالإجماع إلى «إطلاق عملية إصلاح شاملة للقطاع الأمني»، مشددين على أنه «من الأهمية بمكان تنظيم المجموعات المسلحة وحلّ الميليشيات وإنشاء جيش موحد».

وأشاروا كذلك إلى أن «عمليات التدقيق ضرورية للغاية لضمان وجود قطاع أمني احترافي يكون مسؤولاً أمام أولئك الذين يُفترض أن يخدمهم ويعزز الحقوق الأساسية لهم وليس تقويضها».

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الظروف المعيشية
وحسب البيان، فقد ذكر نحو 80% من المشاركين في الحوار أن الظروف المعيشية وتوفير الخدمات قد تدهورت في عام 2022، مع إحداث أثر عميق على حياتهم، ففي الصيف ومع اشتداد الحر، يجد الطلبة أنفسهم غير قادرين على الدراسة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وتحدّث الأهالي في الجنوب وفق مخرجات الحوارات عن الافتقار إلى الرعاية الصحية حتى الأساسية منها، وتزيد العقبات التي تحول دون الحصول على الجنسية والوثائق القانونية من تهميش الفئات الأشد استضعافاً.

حماية وتعزيز حرية التعبير والرأي
ودعا المشاركون إلى «وجوب حماية وتعزيز حرية التعبير والرأي وإنشاء الجمعيات»، إذ قال ما يربو عن 60% من المشاركين في الحوار الرقمي إنهم لا يشعرون بالأمان للتعبير عن آرائهم بحرية. وشدّد المشاركون في الحوار على ضرورة رفع القيود التعسفية التي تحُد من الحيّز المدني وفضاء منظمات المجتمع المدني، لأن هذه المنظمات «تعكس قوة المجتمع الليبي». كما دعوا إلى بذل الجهود للتصدّي لخطاب الكراهية (عبر الإنترنت) والذي يعمل على إسكات الأصوات التي تناهض انعدام المساواة والظلم والانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان.

الانتخابات والإطار الدستوري
وخلال الحوارات التي جرت برعاية دولية، رأى غالبية الليبيين أن «الأزمة السياسية يجب أن تنتهي، مع وجوب ضمان حقوقهم السياسية من خلال الانتخابات». وقال الليبيون إن «هناك حاجة إلى اتفاق على إطار دستوري للانتخابات، فضلاً عن توفير الدعم من المجتمع الدولي لإجراء انتخابات يقودها الليبيون».

ودعا المشاركون إلى «وجوب وقف العنف واسع النطاق ضد النساء والفتيات. وحسب نتائج الحوارات، قال النساء والرجال الليبيون على حدّ سواء إن «هناك حاجة إلى نُهج قائمة على النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج الوطنية التي تتوخّى التصدي للعنف ضد المرأة، كما أن القوانين الخاصة بحماية المرأة وحقوقها أمرٌ بالغ الأهمية». وتحدث المشاركون أيضاً عن دور المرأة في المجتمع والقيود المفروضة عليها، قائلين إنه «ينبغي ضمان حقوق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك في العملية السياسية والمصالحة الوطنية».

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