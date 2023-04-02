نقاش بين وزيرة العدل بحكومة الدبيبة والسفير التركي حول تبادل سجناء البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن مع السفير التركي لدى ليبيا كنعاز يلماز، اليوم الأحد، التعاون في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وتبادل السجناء والمحكومين بين البلدين.

وقال بيان لوزارة العدل إن اللقاء ركز على دعم أواصر التعاون في المجال القضائي بين السلطتين الليبية والتركية، فيما عُقِد اللقاء بديوان الوزارة في طرابلس.

شراكة قضائية مع أنقرة

وتناول الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والتعاون المشترك القائم بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجال تعزيز الشراكة بعد تبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية، حسب البيان.

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وفي 10 يناير الماضي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ضرورة التعاون مع الجانب التركي في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وذلك خلال لقاء مع السفير يلماز والعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة.