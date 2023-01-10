الحداد يؤكد ضرورة التعاون العسكري مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد، أهمية التعاون العسكري مع تركيا في مجالات التدريب.

جاء ذلك أثناء استقبال الحداد بمكتبه أمس الإثنين، الملحق العسكري التركي لدى ليبيا لمناسبة انتهاء مدة عمله، وفق بيان نشرته رئاسة الأركان، اليوم الثلاثاء، على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وقدم الحداد الشكر إلى الملحق العسكري المنتهية مدة عمله على «تعاونه الإيجابي» طيلة مدة عمله بالسفارة التركية لدى ليبيا، حسب البيان.

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الدبيبة يستقبل السفير التركي

وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، والعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون مع تركيا.

وجاء الاستقبال لمناسبة انتهاء مدة عمل الملحق العسكري التركي في ليبيا، وقدم الدبيبة الشكر له على تعاونه الإيجابي طيلة مدة عمله في البلاد، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأكد الدبيبة خلال الاستقبال ضرورة تعزيز التعاون مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.