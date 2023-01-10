الدبيبة يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع تركيا في 3 ملفات

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، والعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون مع تركيا.

وجاء الاستقبال لمناسبة انتهاء مدة عمل الملحق العسكري التركي في ليبيا، وقدم الدبيبة الشكر له على تعاونه الإيجابي طيلة مدة عمله في البلاد، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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- الدبيبة يؤكد ضرورة انطلاق المشروعات الأساسية للطرق ويشدد على حزمة إجراءات

وأكد الدبيبة خلال الاستقبال ضرورة تعزيز التعاون مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الدبيبة خلال اجتماعه مع وزير المواصلات، محمد الشهوبي، ضرورة انطلاق المشروعات الأساسية في مجال الطرق للعام 2023، مشددًا على الالتزام بمجموعة من الإجراءات خلال العملية التي تشرف عليها وزارة المواصلات والجهات التابعة لها.

اجتماع الدبيبة مع السفير التركي وعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة، 10 يناير 2023. (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)

اجتماع الدبيبة مع السفير التركي وعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة، 10 يناير 2023. (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)

اجتماع الدبيبة مع السفير التركي وعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة، 10 يناير 2023. (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)

اجتماع الدبيبة مع السفير التركي وعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة، 10 يناير 2023. (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)

اجتماع الدبيبة مع السفير التركي وعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة، 10 يناير 2023. (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)