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الدبيبة يؤكد ضرورة انطلاق المشروعات الأساسية للطرق ويشدد على حزمة إجراءات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 06:37 مساء
الدبيبة يؤكد ضرورة انطلاق المشروعات الأساسية للطرق ويشدد على حزمة إجراءات
الدبيبة خلال اجتماعه مع الشهوبي ورئيس جهاز مشروعات المواصلات ومديري الإدارات بالجهاز. الثلاثاء 10 يناير 2023. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ضرورة انطلاق المشروعات الأساسية في مجال الطرق للعام 2023، مشددًا على ضرورة الالتزام بمجموعة من الإجراءات خلال العملية التي تشرف عليها وزارة المواصلات والجهات التابعة لها.

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء مع وزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي الغبش وعدد من مديري الإدارات الفنية بالجهاز، لمتابعة الإجراءات التعاقدية والفنية لتنفيذ المشروعات الأساسية في مجال الطرق والمستهدف تنفيذها خلال العام 2023.

إجراءات تنفيذ مشروعات المواصلات
وشملت الإجراءات التي شدد عليها الدبيبة في الاجتماع «ضرورة انطلاق المشروعات الأساسية بعد استكمال الإجراءات الفنية، ووضع جداول زمنية للتنفيذ، وتكليف مكاتب استشارية دولية للمتابعة وضمان التنفيذ الجيد، والتنسيق مع ديوان المحاسبة في الإجراءات التعاقدية»، وكذلك «ضرورة دعم القطاع الخاص الليبي، وتفعيل المشاركة مع الشركات الأجنبية لنقل الخبرات» وفق إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

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وأضافت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي الغبش قدم خلال الاجتماع مع الدبيبة عرضًا ضوئيًا حول خطة العام الجاري، مؤكدًا إتمام الإجراءات التعاقدية والمصادقة عليها من ديوان المحاسبة لعدد من مشروعات الطرق.

مشروعات الطرق المكتملة الإجراءات
وأوضح الغبش أن أهم هذه المشروعات: طريق (أوباري - غات) بطول 360 كم، وطريق (أجدابيا - جالو) بطول 250 كم، وصيانة وتطوير الطريق الساحلي (تاورغاء - رأس جدير) بطول 300 كم، وصيانة وتطوير طريق (العزيزية - نالوت - غدامس)، وتطوير طريق (طبرق - مساعد) بطول 150 كم، وصيانة طريق (الشويرف - براك) بطول 140 كم.

ونوه رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الموصلات بأن العمل في هذه المشروعات سينطلق قريبا، وسيجري تنفيذها مع شركات قادرة ومتخصصة، ما سيساهم في معالجة الطرق المتهالكة.

وأثنى الدبيبة في ختام الاجتماع «على الجهود المبذولة من جهاز تنفيذ مشروعات الموصلات في تفعيل المشروعات بعد توقف استمر 10 سنوات، دون أي تفعيل لمشروعات متوقفة أو تعاقدات جديدة رغم الحاجة الماسة» إليه، وفق إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

اجتماع الدبيبة مع الشهوبي ورئيس جهاز مشروعات المواصلات ومديري الإدارات بالجهاز. الثلاثاء 10 يناير 2023. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)
اجتماع الدبيبة مع الشهوبي ورئيس جهاز مشروعات المواصلات ومديري الإدارات بالجهاز. الثلاثاء 10 يناير 2023. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)
اجتماع الدبيبة مع الشهوبي ورئيس جهاز مشروعات المواصلات ومديري الإدارات بالجهاز. الثلاثاء 10 يناير 2023. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)
اجتماع الدبيبة مع الشهوبي ورئيس جهاز مشروعات المواصلات ومديري الإدارات بالجهاز. الثلاثاء 10 يناير 2023. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)
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