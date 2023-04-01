اجتماع بجامعة الزاوية للحصول على مركز متقدم في التصنيفات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت جامعة الزاوية الاجتماع الدوري الثانية للجنة التصنيفات الدولية بها من أجل الحصول على مركز متقدم في تصنيفي QS و التايمز، للجامعات الأفضل على مستوى العالم.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان اليوم الخميس إن الاجتماع عقد بمكتب التعاون الدولي، وناقش توصيات ورشة العمل التي قدمهارئيس لجنة التصنيفات بجامعة بنغازي د.عزالدين ابوسنينة حول خطوات التقديم لتصنيف QS.

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