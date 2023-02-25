اتفاقية شراكة لتبادل المعلومات والوثائق بين جامعتي صبراتة وقابس التونسية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت جامعة قابس التونسية عن اتفاقية شراكة مع جامعة صبراتة، بما يشمل تبادل المعلومات والوثائق والمنشورات العلمية والتجارب في ميادين البحث والتجديد وإنجاز مشاريع بحثية مشتركة.

وتنص الاتفاقية على تبادل الباحثين والخبراء وأعضاء هيئة التدريس في جميع المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك وعلى تبادل الإشراف على الطلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه وعلى تشجيع اللقاءات الثقافية والرياضية بين الجامعتين، حسبنا ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم السبت.

وتشدد على التنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات العلمية والتي ترتكز على آخر التطورات العلمية المتعلقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

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