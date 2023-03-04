الحويج يؤكد أهمية الحصول على الأبحاث الاقتصادية الرصينة من الجامعات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، أهمية الحصول على الأبحاث الأكاديمية الرصينة المضمون من الجامعات الليبية، واستحضار المعلومات الحديثة من الخبراء.

والتقى الحويج يوم الخميس الماضي، عددا من الخبراء والأكاديميين المختصصين في الشأن الاقتصادي، للاستفادة من الكفاءات العالية والقدرات المميزة التي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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مقترحات تخدم خطة الاقتصاد الوطني

وأكد الحضور استعدادهم للتعاون مع الوزارة، بتقديم المقترحات التي تخدم خطة الاقتصاد الوطني. وأبدى الحضور «التجاوب بحماس لتطوير المقترحات والمبادرات للوصول إلى حلول مبتكرة رائدة وصياغة رؤية وطنية مشتركة لاستنهاض الاقتصاد الوطني ورفعته بالمهارات العلمية للارتقاء الاقتصادي».

الحويح في لقاء مع عدد من الخبراء والأكاديميين المختصصين في الشأن الاقتصادي، 2 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد))

الحويح في لقاء مع عدد من الخبراء والأكاديميين المختصصين في الشأن الاقتصادي، 2 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد))