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الحويج يؤكد أهمية الحصول على الأبحاث الاقتصادية الرصينة من الجامعات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 01:07 مساء
الحويج يؤكد أهمية الحصول على الأبحاث الاقتصادية الرصينة من الجامعات الليبية
الحويح في لقاء مع عدد من الخبراء والأكاديميين المختصصين في الشأن الاقتصادي، 2 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد))
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أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، أهمية الحصول على الأبحاث الأكاديمية الرصينة المضمون من الجامعات الليبية، واستحضار المعلومات الحديثة من الخبراء.

والتقى الحويج يوم الخميس الماضي، عددا من الخبراء والأكاديميين المختصصين في الشأن الاقتصادي، للاستفادة من الكفاءات العالية والقدرات المميزة التي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- سفير الاتحاد الأوروبي يناقش مع الحويج خلق فرص عمل والتوسع في الرقمنة 
- الحويج يؤكد على ضرورة توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية
- الحويج يؤكد للبنك الأفريقي ضرورة إيجاد مصادر تمويل لمشروعات البنية الأساسية

مقترحات تخدم خطة الاقتصاد الوطني
وأكد الحضور استعدادهم للتعاون مع الوزارة، بتقديم المقترحات التي تخدم خطة الاقتصاد الوطني. وأبدى الحضور «التجاوب بحماس لتطوير المقترحات والمبادرات للوصول إلى حلول مبتكرة رائدة وصياغة رؤية وطنية مشتركة لاستنهاض الاقتصاد الوطني ورفعته بالمهارات العلمية للارتقاء الاقتصادي».

الحويح في لقاء مع عدد من الخبراء والأكاديميين المختصصين في الشأن الاقتصادي، 2 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد))
الحويح في لقاء مع عدد من الخبراء والأكاديميين المختصصين في الشأن الاقتصادي، 2 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد))
الحويح في لقاء مع عدد من الخبراء والأكاديميين المختصصين في الشأن الاقتصادي، 2 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد))
الحويح في لقاء مع عدد من الخبراء والأكاديميين المختصصين في الشأن الاقتصادي، 2 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد))
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