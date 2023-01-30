«التعليم العالي»: 2023 عام الجودة والتحول الرقمي في جميع الجامعات

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على العام 2023 «عام الجودة والتحول الرقمي» بمؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تسهيل إجراءات الاعتماد والجودة.

واستقبل مديرو مركز المعلومات والتوثيق ومركز ضمان الجودة بالوزارة، منسق الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في ليبيا، اليوم الإثنين. وركز اللقاء على آلية الاستفادة من التجارب الأوروبية في مجال تطوير التحول الرقمي والجودة بمؤسسات التعليم العالي عبر العمل بالنظام الإلكتروني، وإنشاء منصة رقمية للجودة بالجامعات الليبية.

منصة رقمية للجودة وفق أعلى المعايير

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن المنصة سيجري إنشاؤها وفق أعلى معايير الجودة العالمية لتسهيل تقديم إجراءات الاعتماد المؤسستي والبرامجي للجامعات وضمان جودتها وتعزيزها.

وبحث الجانبان تطوير الكوادر البشرية الليبية في المجال التقني من خلال دورات تدريبية وورش عمل بين الجانبين بهدف الرفع من مستوى الجامعات الليبية والوصول بها إلى العالمية.

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السعي لتسهيل العمل الإداري بالجامعات

وأضاف الوزارة أن هذه الخطوة هدفها «تسهيل إجراءات العمل الإداري بالجامعات خصوصاً البعيدة منها والتي تعاني عند تقديم أوراق الاعتماد المؤسستي والبرامجي للجودة لها، لتسهيل الإجراءات عبر المنصة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات».

وأوضحت أن الهيئة شريك تقني وفني لدعم مشروع التحول الرقمي الذي يعتبر تحولا كبيرا في التعامل مع كل مؤسسات التعليم العالي لتوفير الوقت والجهد، مشيرة إلى التنسيق لعقد أول اجتماع للمشروع بداية الأسبوع المقبل.

مسؤولو مركزي المعلومات وضمان الجودة بوزارة التعليم العالي في لقاء مع منسق الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في ليبيا، 30 يناير 2023 (وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)