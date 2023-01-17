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المقريف يبحث الاستفادة من خريجي الجامعات في مؤسسات التعليم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 01:44 مساء
المقريف يبحث الاستفادة من خريجي الجامعات في مؤسسات التعليم
المقريف خلال لقائه وفدا مجلس الحريات العامة وحقوق الإنسان، 17 يناير 2023، (التعليم)
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بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، سبل الاستفادة من خريجي الجامعات في مؤسسات التعليم العام.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الثلاثاء مع وفد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ضم رئيس المجلس الدكتور عمر الحجازي، ومدير مكتب شؤون الرئاسة أحمد الصقوري، ومدير إدارة العلاقات مصعب عبدالسلام، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة المختار سعيد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وناقش اللقاء الميزانيات المخصصة للوزارة، ومؤشرات التعليم وما يمر به القطاع من عقبات وعراقيل، وفائض الموظفين والمعلمين من أصحاب المؤهلات غير التربوية، حيث استعرض المقريف جهود الوزارة من أجل ضمان استقرار قطاع التعليم ووحدته في كامل التراب الليبي، وتقيد مراقبات التربية والتعليم بالخطة الدراسية المعلن عنها، بالإضافة إلى رؤية الوزارة في خطة التحول الرقمي والتعليم عن بعد.

بدوره، أكد رئيس المجلس دعم الوزارة بما يضمن حل ما تواجهه من عقبات وعراقيل، فضلا عن استعداد المجلس لتنظيم حملات توعوية للتلاميذ والطلاب تبصرهم بواجبهم نحو مؤسساتهم التعليمية.

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