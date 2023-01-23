برنامج للتعاون العلمي بين جامعتي طرابلس والجزائر حتى 2025

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية التوقيع على برنامج تنفيذي يستمر حتى العام 2025 مع الجانب الليبي بهدف تكثيف التعاون بين جامعات البلدين وتبادل الخبرات.

وقع على اتفاقية التعاون لتنفيذ البرنامج كل من وزير التعليم العالي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب ونظيره الجزائري كمال بداري، في الجزائر العاصمة، اليوم الإثنين.

وقال القيب إن البرنامج يعزز التعاون الثنائي القائم بين البلدين، معربا عن تفاؤله إزاء النتائج الإيجابية المتوقع تسجيلها «خاصة في ظل التقدم الملحوظ للقطاع بالجزائر».

النشر العلمي من مجالات التعاون الليبي الجزائري

من جانبه، قال بداري إن البرنامج يشمل تجسيد الشراكة في مجالات البحث العلمي، ومنها النشر العلمي وتوزيع نتائج الدراسات العلمية.

وأشار بداري إلى أن التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي يأتي في سياق المساعي الرامية إلى تنشيط حركة التعاون الدولي، وتطوير أداء المؤسسات الجامعية، مذكرا بأنه جرى التوقيع على أكثر من 30 اتفاقية توأمة بين الجامعات الجزائرية وجامعات عدد من الدول الأخرى.

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اتفاقية تؤأمة مع جامعة «الجزائر 1»

كما جرى التوقيع على اتفاقية توأمة بين جامعة الجزائر1 (بن يوسف بن خدة)، وجامعة طرابلس، بهدف تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسستين.

وبدأ وزير التعليم العالي عمران القيب زيارة إلى الجزائر منذ السبت الماضي تستمر حتى غد الثلاثاء، زار خلالها جامعتي الجزائر 1 والعلوم والتكنولوجيا.