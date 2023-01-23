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القيب يبحث في الجزائر التعاون مع جامعة هواري بومدين للعلوم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 11:59 صباحا
القيب يبحث في الجزائر التعاون مع جامعة هواري بومدين للعلوم
لقاء القيب مع وزير التعليم العالي الجزائري، 23 يناير 2023، (وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عمران القيب، تعزيز التعاون بين الجامعات الليبية وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، خصوصا في تبادل المقاعد الدراسية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الجامعة جمال الدين كراتش في الجزائر اليوم الإثنين، حيث يسعى القيب خلال الزيارة إلى مد جسور التواصل بين مؤسسات التعاون العالي في البلدين، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما التقى القيب نظيره الجزائري كمال بداري صباح اليوم، الذي منحه لوحة من التراث الجزائري، بينما قدم له القيب درع الوزارة.

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