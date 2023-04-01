ضبط سائق صدم طفلا في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة العلالقة بمديرية أمن صبراتة، اليوم السبت، من القبض على سائق سيارة صدم طفلا بالطريق العام ولاذ بالفرار.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان، إن التحريات أثبتت أن السيارة كانت في إحدى ورش الصيانة حينما خرج بها الجاني، وهو عامل أفريقي دون علم مالكها.

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وأخفى المتهم السيارة بمكان آخر بعد الواقعة، قبل أن يتمكن أعضاء وحدة التحري والقبض من ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة.

السيارة المستخدمة في دهس الطفل في صبراتة، 1 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)

السيارة المستخدمة في دهس الطفل في صبراتة، 1 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)

السيارة المستخدمة في دهس الطفل في صبراتة، 1 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)