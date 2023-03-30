رفع الحجز اليوناني عن الناقلة الليبية «أنوار أفريقيا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة قضايا الدولة مساء اليوم الخميس، أنها نجحت في رفع الحجز عن الناقلة الليبية «أنوار أفريقيا» المفروض من قِبل السلطات اليونانية بموجب نزاع قضائي.

وقالت إدارة قضايا الدولة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت «نجحت إدارة القضايا ولجنة المنازعات المنظورة في الخارج برئاسة المستشار أحمد مختار بازامة رئيس إدارة القضايا، في رفع الحجز عن الناقلة الليبية أنوار أفريقيا المملوكة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري».

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وأوضحت إدارة القضايا أن الناقلة الليبية كانت محتجزة من طرف السلطات اليونانية على خلفية دعوى قضائية أقامتها شركة «ريجيني للإنشاءات» اليونانية طالبت فيها القضاء اليوناني بالحجز على الدولة الليبية لامتناعها عن دفع ديون مستحقة عن مشروعات نفذتها لصالح اللجنة الموقتة للدفاع سابقاً (وزارة الدفاع في النظام السابق).

وأضافت إدارة القضايا أنه بناء على ذلك أوقعت السلطات القضائية اليونانية الحجز على الناقلة «أنوار أفريقيا» وقامت إدارة القضايا بمتابعة الدعوى حتى صدور قرار المحكمة، وقدمت دفاعاً عن الدولة الليبية، وبناءً عليه قررت المحكمة بتاريخ 14 مارس الجاري الإفراج عن الناقلة وغادرت ميناء جيويتو دوري اليوناني.