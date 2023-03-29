العثور على قنبلة يدوية قرب حي سكني بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عثر مواطنون في حي سكني بمحلة الغربيات بضواحي سرت على قنبلة يدوية نوع «رمانة» من مخلفات الحروب، حسب مصادر أهلية.

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» أن السكان أبلغوا جمعية الهلال الأحمر فرع سرت وفريق منظمة إزالة الألغام والمخلفات من أجل التعامل مع القنبلة وإزالتها من المكان بشكل آمن.

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يشار إلى أن مدينة سرت تعاني من الألغام والعبوات غير المتفجرة، التي خلفتها الحرب على تنظيم «داعش» إبان سيطرته على المدينة، وخلال عملية تحريرها في الفترة بين العامين 2015 و2016.