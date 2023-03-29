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العثور على قنبلة يدوية قرب حي سكني بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 29 مارس 2023, 01:04 مساء
العثور على قنبلة يدوية قرب حي سكني بسرت
قنبلة يدوية عثر عليها قرب حي سكني في مدينة سرت، 29 مارس 2023، (الإنترنت)
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عثر مواطنون في حي سكني بمحلة الغربيات بضواحي سرت على قنبلة يدوية نوع «رمانة» من مخلفات الحروب، حسب مصادر أهلية.

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» أن السكان أبلغوا جمعية الهلال الأحمر فرع سرت وفريق منظمة إزالة الألغام والمخلفات من أجل التعامل مع القنبلة وإزالتها من المكان بشكل آمن.

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يشار إلى أن مدينة سرت تعاني من الألغام والعبوات غير المتفجرة، التي خلفتها الحرب على تنظيم «داعش» إبان سيطرته على المدينة، وخلال عملية تحريرها في الفترة بين العامين 2015 و2016.

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