منظمة بريطانية تعد خرائط بالألغام ومخلفات الحرب في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت منظمة «هالو ترست» البريطانية، من رسم خرائط للمناطق المحتمل وجود ألغام ومخلفات حرب فيها بالعاصمة طرابلس.

وتساعد الخرائط في تخطيط عمليات إزالة الألغام في الميدان، حسب تغريدة سفارة بريطانيا لدى ليبيا على حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.



ضحايا الألغام ومخلفات الحرب

وحتى نهاية ديسمبر 2021، بلغ العدد الإجمالي لضحايا الألغام ومخلفات الحرب في ليبيا 298 شخصًا منهم 278 رجلًا و20 امرأة، وأصيب من هذا العدد 174 شخصًا، فيما قتل 124 آخرون، حسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

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وشكل المدنيون 72% (220) من الضحايا، وكان بينهم 78 فردًا (28%) متخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة من وزارة الدفاع والداخلية، فيما تراوحت أعمار الضحايا بين أربع سنوات و 70 عامًا.

ونبهت الأمم المتحدة إلى تعرض المهاجرين واللاجئين للخطر بشكل خاص، حيث غالبًا ما يواجهون حواجز في اللغة عند محاولة الوصول إلى التوعية بمخاطر الألغام.