فرنسا تدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الانتخابات خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت فرنسا دعمها جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، وكذلك اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الهادفة إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الانتخابات في العام الجاري.

جاء ذلك في تغريدة منشورة على حساب السفارة الفرنسية بموقع «تويتر»، تعليقا على نتائج اجتماعات أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس، بمشاركة باتيلي.

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وتوصل المشاركون في الاجتماع إلى توافق حول عدة نقاط، منها «مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، وإيجاد حكومة موحدة»، وضرورة «أن يكون الحوار ليبياً - ليبياً وداخل الأراضي الليبية، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية في اجتماعها الأول في تونس والثاني في طرابلس».