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وزيرة العدل تبحث آفاق التعاون مع السفير الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 12:49 مساء
وزيرة العدل تبحث آفاق التعاون مع السفير الفرنسي
وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية والسفير الفرنسي خلال مباحثات في العاصمة طرابلس، 28 مارس 2023. (تويتر)
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استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج. 

ووفق الحساب الرسمي للسفير الفرنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد ناقش اللقاء «آفاق التعاون بين فرنسا وليبيا».

- وزيرة العدل تجتمع مع مكاتب الطب الشرعي بفروع مركز الخبرة القضائية 
- برنامج أممي لتعزيز العدالة في ليبيا
- السفير الألماني بعد لقاء وزيرة العدل: سيادة القانون عامل حاسم لتحقيق الاستقرار

لقاءات السفير الفرنسي
وأجرى السفير الفرنسي لقاءات مع وزراء ومسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية، ففي 23 مارس بحث مع وزير المواصلات محمد الشهوبي استئناف وتعزيز التعاون العلاقات في مجال النقل والبنية التحتية، وفي اليوم نفسه أجرى لقاءات مثمرة مع شركات ليبية وأجرى زيارة لمعرض طرابلس الدولي ولغرفة التجارة والصناعة.

كما سبق أن التقى السفير الفرنسي بوزير الشؤون المرأة حورية الطرمال.

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