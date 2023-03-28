وزيرة العدل تبحث آفاق التعاون مع السفير الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج.

ووفق الحساب الرسمي للسفير الفرنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد ناقش اللقاء «آفاق التعاون بين فرنسا وليبيا».

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لقاءات السفير الفرنسي

وأجرى السفير الفرنسي لقاءات مع وزراء ومسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية، ففي 23 مارس بحث مع وزير المواصلات محمد الشهوبي استئناف وتعزيز التعاون العلاقات في مجال النقل والبنية التحتية، وفي اليوم نفسه أجرى لقاءات مثمرة مع شركات ليبية وأجرى زيارة لمعرض طرابلس الدولي ولغرفة التجارة والصناعة.

كما سبق أن التقى السفير الفرنسي بوزير الشؤون المرأة حورية الطرمال.