  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الأوروبي يعلق على اتهام خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على سفينة مهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 09:31 مساء
الاتحاد الأوروبي يعلق على اتهام خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على سفينة مهاجرين
مهاجرون على متن سفينة جرى اعتراضهم شمال شرق طرابلس، 24 يونيو 2018. (أرشيفية: أسيوشيتد برس)
alwasat radio

وسط اتهامات منظمة «إس أو إس- ميديتراني» للإنقاذ لخفر السواحل الليبي بإطلاق عيارات تحذيرية باتجاه سفينة إغاثة، علّق الاتحاد الأوروبي على الحادث وكشف أنه سيطلب «توضيحات» من السلطات الليبية.

وقال الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، للصحفيين اليوم الإثنين، «سنطلب توضيحات من السلطات الليبية بشأن ما حدث، ولماذا حدث وما الذي سيحدث لاحقًا».

وأضاف ستانو بحسب ما نقل موقع «أفريكا نيوز»، أنه «بالنسبة لنا إنقاذ الأرواح يأتي أولا، وحقوق المهاجرين تأتي أولاً»، معترفًا بأنه لا يوجد «حل مثالي» بسبب الوضع في ليبيا.

تعاون مرن مع خفر السواحل الليبي
وأضاف أن «تعاوننا مع خفر السواحل الليبي مرن، ونكيف أعمالنا وفقًا للتطورات على الأرض وسلوك شركائنا»، مشيرًا إلى أنه في أعقاب حادثة مماثلة في الصيف الماضي، حيث هدّد خفر السواحل الليبي المهاجرين باستخدام أسلحتهم، «طُرد قائد السفينة».

- إيطاليا: تسليم زورقين لخفر السواحل الليبي خلال أيام
- الاتحاد الأوروبي سيقدم المزيد من زوارق الدورية إلى خفر السواحل الليبي
- تقارير مخابراتية إيطالية: 680 ألف مهاجر في ليبيا

وأضاف المتحدث أن السؤال هو ما إذا كانت سفينة خفر السواحل الليبية المتورطة في الحادث قد جرى تمويلها بمساعدة الاتحاد الأوروبي.

منظمة «إس أو إس- ميديتراني» تتهم خفر السواحل
واتهمت منظمة «إس أو إس- ميديتراني» للإنقاذ خفر السواحل الليبي بإطلاق عيارات تحذيرية باتجاه سفينة إغاثة أثناء محاولتها إنقاذ زورق مطاطي كان يقل مهاجرين قبالة الساحل الليبي.

وقالت منظمة «إس أو إس- ميديتراني» التي تلقت سفينتها تحذيرًا من خفر السواحل الليبي، إن الحادث الذي وقع السبت في المياه الدولية كان «أحدث اعتراض بحري طائش لمهاجرين من قِبل خفر السواحل الليبي الذي جرى تدريبه وتمويله من قِبل الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا».

وأوضحت المنظمة غير الربحية أن «أوشن فايكنغ»، وهي سفينة إنقاذ استأجرتها وتديرها، كانت تستجيب لنداء استغاثة لمساعدة القارب المطاطي الذي كان يقل مهاجرين في البحر المتوسط عندما وصلت سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي إلى مكان الحادث.

وأضافت المنظمة في بيان أن سفينة خفر السواحل اقتربت «بشكل خطير» من سفينة الإنقاذ وهدّدت طاقمها «بالبنادق وطلقات نارية في الهواء». وأشارت إلى أنه جرى تصوير أفراد خفر السواحل بالكاميرا وهم يهددون السفينة ويطلقون نيران أسلحتهم في الهواء.

وفي اللقطات، شوهدت سفينة خفر السواحل وهي تبحر بسرعة عالية قبل المناورة، على ما يبدو لمنع «أوشن فايكنغ» من الوصول إلى قارب المهاجرين. وفي لحظة ما سُمع دوي طلقات نارية. وقال شخص على السفينة: «لا يمكنكم إطلاق النار علينا. لا يمكنكم إطلاق النار علينا. نحن نغادر المياه الآن».

إعادة المهاجرين بالقوة إلى ليبيا
وتحت التهديدات أبحرت السفينة بعيدًا، بينما اعترض أفراد خفر السواحل الليبي القارب وأعادوا المهاجرين «بالقوة» إلى ليبيا. وفق المنظمة العاملة في مجال الإنقاذ.

وأشارت المنظمة إلى أن خفر السواحل الليبي حاول في يناير الماضي منع أحد أفراد فريق «إس أو إس- ميديتراني» من العودة إلى السفينة «أوشن فايكنغ» بعد عملية إنقاذ. لكن القارب تمكن من إعادة المهاجرين الذين جرى إنقاذهم إلى السفينة الأم بأمان.

ويتعاون الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبي من خلال تقديم المساعدة والمعدات والسفن. وتقول بروكسل إن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنقاذ حياة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، لكن المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة تندد بها بشكل منتظم، مما يؤكد سوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون الذين أُعيدوا قسرًا إلى ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا

حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا
«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا
«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن

«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن
«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة

«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة
«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا

«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا
«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو

«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو
خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر

خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب

الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب
«ما وراء التاريخ»: لاثرون

«ما وراء التاريخ»: لاثرون
الموقع الإلكتروني للبرلمان الفرنسي يتعرض لهجوم من قراصنة موالين لروسيا

الموقع الإلكتروني للبرلمان الفرنسي يتعرض لهجوم من قراصنة موالين لروسيا
كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!

كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل

توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل
خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة

خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا

تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا
رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»

رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوغدانوف: سفير روسيا الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين سيتوجه إلى طرابلس
بوغدانوف: سفير روسيا الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين سيتوجه إلى ...
الرئاسة التركية: ليبيا مستفيدة بعد تحسن العلاقات مع مصر
الرئاسة التركية: ليبيا مستفيدة بعد تحسن العلاقات مع مصر
تسوية الدرجات الوظيفية لدفعة جديدة بوزارة الصحة
تسوية الدرجات الوظيفية لدفعة جديدة بوزارة الصحة
الاتحاد الأوروبي يعلق على اتهام خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على سفينة مهاجرين
الاتحاد الأوروبي يعلق على اتهام خفر السواحل الليبي بإطلاق النار ...
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
السفير الألماني يرحب بجهود باتيلي لتوطيد السلام ولتعزيز وحدة ليبيا
السفير الألماني يرحب بجهود باتيلي لتوطيد السلام ولتعزيز وحدة......
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و207 آلاف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و207 آلاف برميل...
المشري لباتيلي: القوانين الانتخابية لا يجب أن تُقصي أحدًا لأسباب سياسية
المشري لباتيلي: القوانين الانتخابية لا يجب أن تُقصي أحدًا ......
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن ......
الاتحاد الأوروبي يعلق على اتهام خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على سفينة مهاجرين
الاتحاد الأوروبي يعلق على اتهام خفر السواحل الليبي بإطلاق ......
المزيد