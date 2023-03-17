إيطاليا: تسليم زورقين لخفر السواحل الليبي خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن سلطات بلاده تعتزم تقديم مساعدات لخفر السواحل الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال تاياني، في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون الإيطالية مساء أمس الخميس «نحن نزيد المساعدة لخفر السواحل الليبي. وبعد أن سلمناه زورق دورية، سنسلمه زورقين آخرين في الأيام القليلة المقبلة في ميسينا (صقلية) كي يتمكن من منع مغادرة قوارب المهاجرين» من السواحل الليبية، وفق وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وأشار تاياني إلى وجود سفن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بمياه المتوسط، إلا أنه أردف «بالتأكيد هناك حاجة إلى المزيد من الوجود الأوروبي وإلى تدخل قوي لمنع المغادرات خاصة من تونس وليبيا».

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ويوم الإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي أن خفر السواحل الليبي «سيتلقّى زوارق دورية أخرى» لتحسين مدى سيطرته على المياه أمام سواحل البلاد والمساهمة في ضبط وإدارة تدفقات الهجرة، وفق الناطقة باسم المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو.

وفبراير الماضي، سلمت السلطات الإيطالية زورق دورية إلى السلطات الليبية بحضور وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش ومفوض أوروبي ضمن مشروع يهدف لتعزيز قدرة السلطات الليبية ذات الصلة في مجالات إدارة الحدود والهجرة.

تاياني: طلبنا من حفتر «منع المغادرات» من شرق ليبيا

على صعيد متصل، قال الوزير الإيطالي إنه دعا السلطات المصرية، خلال زيارته للقاهرة هذا الأسبوع إلى حث القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر على «منع المغادرات» من شرق ليبيا. وشدد تاياني في مقابلة بثتها القناة الأولى العامة مساء الثلاثاء الماضي، على أن حالة تدفقات الهجرة «مقلقة للغاية، لأن هناك سلسلة من الأوضاع المعقدة المتقاطعة تدفع المهاجرين نحو أوروبا».

كما أعاد الوزير الإيطالي الإشارة إلى «الوجود القوي لمرتزقة فاغنر في مناطق بأفريقيا يغادر منها عدد كبير جدا من المهاجرين غير النظاميين» تجاه سواحل أوروبا الجنوبية وبالأخص إلى إيطاليا. وقال «بالتأكيد فاغنر تفعل شيئا يدعم تدفقات الهجرة». وأضاف «هناك شيء ما ليس على ما يرام، نحن نقيّم وندرس. هناك من يسهل هذه التدفقات وسلسلة من العناصر المساهمة تخاطر بالتسبب في انفجار الوضع».