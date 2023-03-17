  • Alwasat News
Atwasat

إيطاليا: تسليم زورقين لخفر السواحل الليبي خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 02:56 مساء
إيطاليا: تسليم زورقين لخفر السواحل الليبي خلال أيام
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن سلطات بلاده تعتزم تقديم مساعدات لخفر السواحل الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية. 

وقال تاياني، في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون الإيطالية مساء أمس الخميس «نحن نزيد المساعدة لخفر السواحل الليبي. وبعد أن سلمناه زورق دورية، سنسلمه زورقين آخرين في الأيام القليلة المقبلة في ميسينا (صقلية) كي يتمكن من منع مغادرة قوارب المهاجرين» من السواحل الليبية، وفق وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وأشار تاياني إلى وجود سفن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بمياه المتوسط، إلا أنه أردف «بالتأكيد هناك حاجة إلى المزيد من الوجود الأوروبي وإلى تدخل قوي لمنع المغادرات خاصة من تونس وليبيا».

- الاتحاد الأوروبي سيقدم المزيد من زوارق الدورية إلى خفر السواحل الليبي 
- تسليم زورق جديد لأمن السواحل بطرابلس
- إيطاليا تسلم أمن السواحل الليبي زورقين جديدين

ويوم الإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي أن خفر السواحل الليبي «سيتلقّى زوارق دورية أخرى» لتحسين مدى سيطرته على المياه أمام سواحل البلاد والمساهمة في ضبط وإدارة تدفقات الهجرة، وفق الناطقة باسم المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو.

وفبراير الماضي، سلمت السلطات الإيطالية زورق دورية إلى السلطات الليبية بحضور وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش ومفوض أوروبي ضمن مشروع يهدف لتعزيز قدرة السلطات الليبية ذات الصلة في مجالات إدارة الحدود والهجرة.

تاياني: طلبنا من حفتر «منع المغادرات» من شرق ليبيا
على صعيد متصل، قال الوزير الإيطالي إنه دعا السلطات المصرية، خلال زيارته للقاهرة هذا الأسبوع إلى حث القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر على «منع المغادرات» من شرق ليبيا. وشدد تاياني في مقابلة بثتها القناة الأولى العامة مساء الثلاثاء الماضي، على أن حالة تدفقات الهجرة «مقلقة للغاية، لأن هناك سلسلة من الأوضاع المعقدة المتقاطعة تدفع المهاجرين نحو أوروبا».

كما أعاد الوزير الإيطالي الإشارة إلى «الوجود القوي لمرتزقة فاغنر في مناطق بأفريقيا يغادر منها عدد كبير جدا من المهاجرين غير النظاميين» تجاه سواحل أوروبا الجنوبية وبالأخص إلى إيطاليا. وقال «بالتأكيد فاغنر تفعل شيئا يدعم تدفقات الهجرة». وأضاف «هناك شيء ما ليس على ما يرام، نحن نقيّم وندرس. هناك من يسهل هذه التدفقات وسلسلة من العناصر المساهمة تخاطر بالتسبب في انفجار الوضع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا

الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا
سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة ميغ-29

سلوفاكيا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة ميغ-29
«يونيسف»: 10 ملايين طفل في منطقة الساحل في خطر

«يونيسف»: 10 ملايين طفل في منطقة الساحل في خطر
شباب الأحياء الشعبية بتونس يشهرون سلاح الفن

شباب الأحياء الشعبية بتونس يشهرون سلاح الفن
مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا

مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا
اللحوم المصنعة مخبريا محل جدل في مجلس الشيوخ الفرنسي

اللحوم المصنعة مخبريا محل جدل في مجلس الشيوخ الفرنسي
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس

شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي ...
بلينكن يعلن مساعدات جديدة بـ150 مليون دولار للساحل الأفريقي

بلينكن يعلن مساعدات جديدة بـ150 مليون دولار للساحل الأفريقي
كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟

كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟
مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي

مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»

بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود

فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا
إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027
«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)

«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية

البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية
نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية

نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية
بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية

بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المبعوث الأممي يحث المؤسسات الأمنية على دعم بيئة مواتية للانتخابات الليبية
المبعوث الأممي يحث المؤسسات الأمنية على دعم بيئة مواتية ...
«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل بنغازي إلى طبرق
«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل بنغازي إلى طبرق
نائب تركي يتعهد بمناقشة ملف إقامات الطلاب الليبيين في تركيا مع السلطات
نائب تركي يتعهد بمناقشة ملف إقامات الطلاب الليبيين في تركيا مع ...
السفيرة البريطانية تدعو إلى حوارات ليبية «بناءة» حول أمن الانتخابات
السفيرة البريطانية تدعو إلى حوارات ليبية «بناءة» حول أمن ...
بالصور: حملة أمنية واسعة لضبط الدراجات النارية المخالفة في طرابلس
بالصور: حملة أمنية واسعة لضبط الدراجات النارية المخالفة في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
المزيد
بلينكن يعلن تمويلا لدعم لاجئي الساحل في ليبيا
بلينكن يعلن تمويلا لدعم لاجئي الساحل في ليبيا...
الاتحاد الأوروبي يدعم «مقترحات باتيلي»: تسهل المسار السياسي المؤدي للانتخابات
الاتحاد الأوروبي يدعم «مقترحات باتيلي»: تسهل المسار السياسي ......
إيطاليا: تسليم زورقين لخفر السواحل الليبي خلال أيام
إيطاليا: تسليم زورقين لخفر السواحل الليبي خلال أيام...
بالصور: حملة أمنية واسعة لضبط الدراجات النارية المخالفة في طرابلس
بالصور: حملة أمنية واسعة لضبط الدراجات النارية المخالفة في ......
السفيرة البريطانية تدعو إلى حوارات ليبية «بناءة» حول أمن الانتخابات
السفيرة البريطانية تدعو إلى حوارات ليبية «بناءة» حول أمن ......
المزيد