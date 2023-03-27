التومي يبحث حل مشكلة الصرف الصحي في أسبيعة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدر الدين التومي، المشاكل التي تعانيها بلدية أسبيعة وإمكانية إيجاد حلول لمشاكل الصرف الصحي بالبلدية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية رفقة مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي، ومدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة، ومدير مديرية الإصحاح البيئي جنوب طرابلس، لبركة الصرف الصحي بالبلدية.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الوزير اطلع على الأوضاع في البلدية، وإمكانية ايجاد حلول لمشاكل الصرف الصحي، وآلية تفعيلها ضمن مبادرة «عودة الحياة».

وزير الحكم المحلي يتفقد الأوضاع ببلدية أسبيعة، الأحد 26 مارس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

مسكلة الصرف الصحي في بلدية أسبيعة، الأحد 26 مارس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)