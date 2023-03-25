بدء صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي صيانة عمارات حي بوهديمة واالكيش بالمدينة.

وتشمل أعمال صيانة العمارات إنشاء مواقف السيارات والحدائق، وصيانة شبكات الإنارة العامة للطُرق، وصيانة الأرصفة والساحات، وطِلاء الواجهات، وفقًا للمكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

عمارات حي المشير

وفي 21 مارس الجاري، قامت اللجنة بصيانة «عمارات 1015» المعروفة بـ«عمارات السبخة» بمنطقة السلماني في بنغازي، إذ جرى تجديد طلاء واجهات العمارات وتحديث شبكات الصرف الصحي والإنارة والمسطحات الخضراء والحدائق الترفيهية ومواقف السيارات، بعد ما كانت المنطقة تعاني أوضاعًا بيئية صعبة، وتهالك بنيتها التحتية، وجرى تسميتها بـ«حي المشير».

وأعلن رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي حاتم العريبي، في 15 مارس أن اللجنة بدأت حصر المشاريع المستهدفة في عدة مناطق وصولاً إلى الحدود الليبية المصرية في منطقة إمساعد وغرب بنغازي حتى سرت وإلى الجنوب.

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لجنة إعمار بنغازي تختص بدرنة أيضا

وأوضح العريبي أن اللجنة كانت سابقًا معنية بإعادة إعمار بنغازي، قبل أن تنضم إليها لجنة إعادة إعمار درنة، وتكليفها من رئاسة مجلس النواب بتوفير بعض الخدمات التي تندرج في بند الاستقرار في عدة مناطق.

وأشار إلى أن عمليات الترميم تشمل الإسكان العمومي الذي لم يجرِ له صيانة منذ سبعينيات القرن الماضي، خاصة على مستوى الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة والبيئة المحيطة بالعمارات السكنية.

جانب من أعمال صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي. (بلدية بنغازي)

جانب من أعمال صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي. (بلدية بنغازي)

جانب من أعمال صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي. (بلدية بنغازي)

جانب من أعمال صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي. (بلدية بنغازي)