  • Alwasat News
Atwasat

بدء صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 04:18 مساء
بدء صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي
جانب من أعمال صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي. (بلدية بنغازي)
alwasat radio

بدأت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي صيانة عمارات حي بوهديمة واالكيش بالمدينة.

وتشمل أعمال صيانة العمارات إنشاء مواقف السيارات والحدائق، وصيانة شبكات الإنارة العامة للطُرق، وصيانة الأرصفة والساحات، وطِلاء الواجهات، وفقًا للمكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

 عمارات حي المشير
وفي 21 مارس الجاري، قامت اللجنة بصيانة «عمارات 1015» المعروفة بـ«عمارات السبخة» بمنطقة السلماني في بنغازي، إذ جرى تجديد طلاء واجهات العمارات وتحديث شبكات الصرف الصحي والإنارة والمسطحات الخضراء والحدائق الترفيهية ومواقف السيارات، بعد ما كانت المنطقة تعاني أوضاعًا بيئية صعبة، وتهالك بنيتها التحتية، وجرى تسميتها بـ«حي المشير».

وأعلن رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي حاتم العريبي، في 15 مارس أن اللجنة بدأت حصر المشاريع المستهدفة في عدة مناطق وصولاً إلى الحدود الليبية المصرية في منطقة إمساعد وغرب بنغازي حتى سرت وإلى الجنوب.

- المنفي يؤكد دعمه لإعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لمدينة وجامعة بنغازي
- بالصور: وفد أممي يناقش تحديات البنية التحتية في سبها
- بلدية بنغازي تبحث مع شركة كورية استكمال مشروع المرافق المُتكاملة السلاوي

لجنة إعمار بنغازي تختص بدرنة أيضا
وأوضح العريبي أن اللجنة كانت سابقًا معنية بإعادة إعمار بنغازي، قبل أن تنضم إليها لجنة إعادة إعمار درنة، وتكليفها من رئاسة مجلس النواب بتوفير بعض الخدمات التي تندرج في بند الاستقرار في عدة مناطق.

وأشار إلى أن عمليات الترميم تشمل الإسكان العمومي الذي لم يجرِ له صيانة منذ سبعينيات القرن الماضي، خاصة على مستوى الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة والبيئة المحيطة بالعمارات السكنية.

جانب من أعمال صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي. (بلدية بنغازي)
جانب من أعمال صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي. (بلدية بنغازي)
جانب من أعمال صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي. (بلدية بنغازي)
جانب من أعمال صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي. (بلدية بنغازي)
جانب من أعمال صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي. (بلدية بنغازي)
جانب من أعمال صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي. (بلدية بنغازي)
جانب من أعمال صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي. (بلدية بنغازي)
جانب من أعمال صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي. (بلدية بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاسا وسحوركم علينا (1)

الكاسا وسحوركم علينا (1)
كلينكا | الحلقة الأولى

كلينكا | الحلقة الأولى
الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش

الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش
الحلقة الأولى من «The Best Chef»

الحلقة الأولى من «The Best Chef»
«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم

الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار

مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا

مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية

جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية
خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز

رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز
«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة

«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط سيارات تسير باتجاه معاكس بطريق المطار (صور)
ضبط سيارات تسير باتجاه معاكس بطريق المطار (صور)
تحدث عن «الأقلية المُعطِلة» وشروط الترشح والمجموعات المسلحة.. باتيلي يدعو إلى تهيئة الظروف في ليبيا لإجراء الانتخابات
تحدث عن «الأقلية المُعطِلة» وشروط الترشح والمجموعات المسلحة.. ...
أبوجناح يستمع إلى ملاحظات عدد من المراجعين لمستشفى الحوادث أبي سليم
أبوجناح يستمع إلى ملاحظات عدد من المراجعين لمستشفى الحوادث أبي ...
اجتماع للمجلس الأعلى لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية
اجتماع للمجلس الأعلى لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية
بدء صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي
بدء صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
صيانة عدد من شوارع محلة الظهرة ببلدية طرابلس المركز
صيانة عدد من شوارع محلة الظهرة ببلدية طرابلس المركز...
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع ......
السفارة الأميركية تشكر وفد «البحرية الليبية» المشارك في افتتاح قمة القوات الأفريقية
السفارة الأميركية تشكر وفد «البحرية الليبية» المشارك في ......
بدء صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي
بدء صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي...
اجتماع للمجلس الأعلى لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية
اجتماع للمجلس الأعلى لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية...
المزيد