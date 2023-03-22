بالصور: وفد أممي يناقش تحديات البنية التحتية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد تابع للأمم المتحدة في ليبيا الأسبوع الماضي مدينة سبها لمتابعة إطلاق البرنامج المشترك المدعوم من صندوق بناء السلام، ومتابعة الوضع التنموي والإنساني في جنوب ليبيا.

وناقش الوفد الأممي ونظراؤه الليبيون تحديات البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية التي يواجهها سكان جنوب ليبيا، وفق الصفحة الرسمية للوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الوفد الأممي التقي المجلس البلدي سبها

والتقى وفد الأمم المتحدة متعدد الوكالات مع المجلس البلدي لسبها، وممثل مصرف ليبيا المركزي-فرع سبها، بجانب عدد من شركاء التنمية.

وتشمل الوكالات الأممية كلا من مكتب المنسق المقيم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأغذية العالمي.

- افتتاح العيادات الخارجية في مركز سبها الطبي

- العابد يؤكد على ضرورة تفعيل مركز رفع الكفاءة المهنية في سبها

- فريق طبي يجري 40 عملية زراعة قرنية في سبها

وأجرى الوفد زيارات ميدانية لإلقاء نظرة مباشرة على التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الأمم المتحدة وشركاؤها المحليون. كما زار وفد الأمم المتحدة عددا من المراكز التعليمية والثقافية لتعزيز برامج ريادة الأعمال، واستكشاف سبل تحسين الفرص الاقتصادية للنساء والشباب في جنوب ليبيا.

من زيارة وفد الأمم المتحدة إلى سبها، 22 مارس 2023. (صفحة الأمم المتحدة في ليبيا)

من زيارة وفد الأمم المتحدة إلى سبها، 22 مارس 2023. (صفحة الأمم المتحدة في ليبيا)