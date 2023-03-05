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بلدية بنغازي تبحث مع شركة كورية استكمال مشروع المرافق المُتكاملة السلاوي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 03:35 مساء
بلدية بنغازي تبحث مع شركة كورية استكمال مشروع المرافق المُتكاملة السلاوي
من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، صباح اليوم الأحد، مع وفد شركة «داوو» الكورية، برئاسة المهندس تشو هيونج سيك، 5 مارس 2023. (بلدية بنغازي)
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استعرض رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، صباح اليوم الأحد، مع وفد شركة «داوو» الكورية، برئاسة المهندس تشو هيونج سيك، الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق باستكمال مشروع المرافق المُتكاملة السلاوي ومحطات الصرف الصحي بالمدينة.

وبحث عمران بوجواري مع وفد الشركة الكورية، في مكتبه بديوان البلدية، أهم المُلاحظات على مشروعات البُنية التحتية المُتوقفة مُنذُ أكثر من 12 عاما، وفق بيان صادر عن البلدية.

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كما جرت مناقشة آليات وخُطة العمل المُقترحة من الطرفين فيما يتعلق بسرعة إتمام الإجراءات ذات العلاقة بالجوانب القانونية والمالية التي تكفل الشروع في تنفيذ الأعمال المطلوبة، بالتنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

بلدية بنغازي تدعم عودة شركة «داوو» الكورية
وأكد المجلس التسييري لبلدية بنغازي حرصه الشديد ودعمه لعودة شركة «داوو» الكورية للعمل في بنغازي، واتخاذ ما يلزم حيال استكمال مشاريع البنية التحتية المُختلفة المُتوقفة، خاصة مشروع المرافق المتكاملة السلاوي ومحطات الصرف الصحى في المدينة.

وأثنى هيونج سيك على تعاون البلدية والاستقرار الأمنى داخل المدينة، متوقعا نتائج إيجابية على عمل الشركة.

من لقاء الصقر عمران بوجواري، صباح اليوم الأحد، مع وفد شركة «داوو» الكورية، برئاسة المهندس تشو هيونج سيك، 5 مارس 2023. (بلدية بنغازي)
من لقاء الصقر عمران بوجواري، صباح اليوم الأحد، مع وفد شركة «داوو» الكورية، برئاسة المهندس تشو هيونج سيك، 5 مارس 2023. (بلدية بنغازي)
من لقاء الصقر عمران بوجواري، صباح اليوم الأحد، مع وفد شركة «داوو» الكورية، برئاسة المهندس تشو هيونج سيك، 5 مارس 2023. (بلدية بنغازي)
من لقاء الصقر عمران بوجواري، صباح اليوم الأحد، مع وفد شركة «داوو» الكورية، برئاسة المهندس تشو هيونج سيك، 5 مارس 2023. (بلدية بنغازي)
صورة تذكارية عقب لقاء الصقر عمران بوجواري، صباح اليوم الأحد، مع وفد شركة «داوو» الكورية، برئاسة المهندس تشو هيونج سيك، 5 مارس 2023. (بلدية بنغازي)
صورة تذكارية عقب لقاء الصقر عمران بوجواري، صباح اليوم الأحد، مع وفد شركة «داوو» الكورية، برئاسة المهندس تشو هيونج سيك، 5 مارس 2023. (بلدية بنغازي)
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