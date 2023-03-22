حفتر يبحث مع القنصل اليوناني المستجدات على الساحة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، مع القنصل اليوناني، ستافروس فينيزيلوس، وعضو البرلمان اليوناني ومسؤول الشؤون الخارجية لحزب «باسوك»، أندرياس لوفردوس، آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان مقتضب، إن اللقاء عُقد بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي، وتطرق إلى «العلاقات الثنائية بين البلدين» دون أن يكشف عن مزيد التفاصيل.

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والإثنين، استقبل حفتر وفدا أميركيا ضم مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا آي ليف، والممثل الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان.

وناقش اللقاء التطورات السياسية في ليبيا، و«أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023»، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة.

من لقاء حفتر مع القنصل اليوناني وعضو بالبرلمان اليوناني، 22 مارس 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)