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خلال لقائه حفتر.. مبعوث الرئيس الفرنسي يؤكد دعم بلاده مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 02:38 مساء
خلال لقائه حفتر.. مبعوث الرئيس الفرنسي يؤكد دعم بلاده مبادرة باتيلي
مبعوث الرئيس الفرنسي والمشير خليفة حفتر خلال لقائهما، 14 مارس 2023، (السفارة الفرنسية)
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أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير دعم بلاده مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي الخاصة بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الثلاثاء، القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، حسب تغريدة على حساب السفارة الفرنسية بموقع «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وكتبت السفارة: «مقابلة إيجابية بين المبعوث الخاص والسفير الفرنسي والمشير خليفة حفتر.. دعم كامل من فرنسا لمبادرة عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية العام ٢٠٢٣.. وتمسك باستقرار وحدة وسيادة ليبيا».

زيارات في طرابلس
وخلال زيارته إلى طرابلس الأسبوع الماضي، أجرى سولير ومهراج على مدى يومين لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

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وعبر المسؤولان الفرنسيان خلال تلك اللقاءات عن الدعم الكامل لمبادرة الممثل الخاص عبدالله باتيلي، وأكدا ضرورة إجراء الانتخابات في العام 2023، وفق بيان سابق للسفارة الفرنسية.

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