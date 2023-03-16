الصغير يشارك في ختام اجتماع لجنة السلم والأمن بالاتحاد البرلماني الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي الصغير، اليوم الخميس، في ختام اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين ضمن أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين.

وناقش الاجتماع مشروع القرار الخاص بالجرائم الإلكترونية والمخاطر الجديدة على الأمن العالمي الذي رفع إلى الجمعية العامة لإقراره، وتضمن مشروع القرار عدة بنود منها إدانة الجمعية العامة للاتحاد لجميع أشكال الجرائم الإلكترونية مؤكدة ضرورة مكافحة هذه الأعمال، حسب بيان مجلس النواب على موقعه الإلكتروني.

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وتضمن الاجتماع أيضا توصية البرلمانات بإقامة المؤسسات والهيئات ذات الصلة مثل المراكز الوطنية لأمن الفضاء الإلكتروني وفرق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية وفرق التصدي للحوادث الأمنية الحاسوبية والعمليات الأمنية.