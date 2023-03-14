وفد من «النواب» يشارك في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز في العاصمة البحرينية المنامة، الذي اعتمد قرارا بشأن تعديلات النظام الأساسي الخاص بأساليب العمل، وكذلك جرى النظر في طلبات المنظمات البرلمانية الدولية للحصول على صفة مراقب وإضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على الشبكة.

ورأس الوفد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورافقه النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالهادي الصغير، والنواب رمضان شمبش، وسلطنة المسماري، وربيعة أبوراص، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، حسب ما جاء على صفحة الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في موقع «فيسبوك».

كلمة النويري

وأكد النويري، في كلمة خلال المؤتمر، الحاجة إلى تكاتف الدول الأعضاء وحشد الإمكانات كافة لدعم حركة دول عدم الانحياز من خلال الوحدة والتضامن والتعاون لأعضاء الشبكة تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها أزمات الغذاء ومكافحة الأوبئة ومواجهات التدخلات الخارجية في شؤون الدول.

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وأشار إلى دعم ليبيا توصيات المجلس الوطني الفلسطيني، مضيفا أن العدل والأمن لن يتحققا في العالم إلا بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وهو ما ينطبق على غيره من الشعوب، لافتا إلى حاجة ليبيا لدعم الحركة من أجل الضغط على كل من يحاول التدخل في شؤونها والحفاظ على وحدتها وسيادتها ودعم مجلس النواب.

نواب يشاركون في اجتماع للبرلمان الأفريقي

وشارك النواب صالح قلمة وسالم قنان وعبدالقادر حسن يحي وأسماء الخوجة في ورشة عمل لبناء القدرات حول حوكمة وإدارة هجرة اليد العاملة لأعضاء البرلمان الأفريقي، على هامش اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي المنعقدة خلال الفترة بين السادس و17 مارس الجاري في مقر البرلمان في جنوب أفريقيا.

وتناولت الورشة عدة مواضيع على رأسها حالة حوكمة الهجرة في أفريقيا وتبادل المعلومات حول حالة الهجرة وقانون الهجرة الدولي والإقليمي وعلاقته بالقوانين الوطنية.