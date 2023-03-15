تدريب 30 موظفا بمفوضية الانتخابات على مراقبة التمويل وحملات الأحزاب

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، تدريب 30 موظفًا من مختلف إدارات وأقسام المفوضية في الإدارة العامة، على مراقبة التمويل السياسي والحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.

وقالت المفوضية عبر موقعها على الإنترنت إن الورشة التدريبية جرى تنظيمها بإشراف قسم المرشحين والأحزاب السياسية، وبالشراكة مع الفريق الدولي للدعم الانتخابي في ليبيا «بريدج»، بحضور عدد من مدراء الإدارات، وذلك بالمركز الإعلامي بمقر المفوضية.

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وأوضحت أن فعاليات الورشة استمرت على مدى ثلاثة أيام تلقى خلالها المشاركون «برنامجًا تدريبيًا توعويًا معدًا من فريق معتمد من بريدج والمفوضية وفريق الدعم الدولي، وتناول المفاهيم المتعلقة بالأحزاب السياسية ودورها في العملية الانتخابية، إضافة إلى دراسة آليات مراقبة التمويل السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية».

وأكدت المفوضية أن فعاليات الورشة تأتي في إطار استراتيجية المفوضية لتعزيز الوعي الانتخابي والمعرفة بين موظفيها، مشيرة إلى أن اليوم الختامي للورشة تضمن نشاطات تدريبية نفذها المشاركون لخصت مفردات البرنامج العام للورشة، فضلًا عن توزيع شهادات المشاركة وإلقاء كلمة ختامية بالمناسبة.