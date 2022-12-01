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اختتام دورة تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي لضابطات الشرطة بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 04:52 مساء
اختتام دورة تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي لضابطات الشرطة بالمنطقة الشرقية
فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية لضابطات الشرطة بالمنطقة الشرقية في بنغازي، الخميس 1 ديسمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)
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اختتمت مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية لضابطات الشرطة بالمنطقة الشرقية المستهدفات لتأمين محطات النساء بمراكز الاقتراع، وذلك بقاعة المرحوم إبراهيم بكار بفندق تيبستي في مدينة بنغازي.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبر موقعها على الإنترنت، إن الدورة التدريبية جرى خلالها تعريف عدد من الضابطات وضابطات الصف المستهدفات بالعملية الانتخابية وتدريبهن على كيفية تأمين محطات النساء بمراكز الاقتراع، وماهية الإجراءات المتبعة الواجب اتخاذها ومراعاتها يوم الاقتراع أثناء تأمين مراكز الاقتراع.

تدريب 30 ضابطة شرطة من المنطقة الشرقية في بنغازي
وذكرت مفوضية الانتخابات أن الدورة استهدفت تدريب 30 ضابطة شرطة، واستمرت على مدى 3 أيام تلقت خلالها المتدربات برنامجا تدريبيا حافلا بعديد المحاضرات والأنشطة التدريبية منها: محاضرة عن العنف الانتخابي «الضحايا والجناة»، قدمها رئيس قسم التدريب والإجراءات عبدالباسط النفاتي، ومحاضرة عن العنف الانتخابي ضد المرأة قدمتها سفيرة التوعية هندية العشيبي، ومحاضرة عن المخاطر الانتخابية قدمها العميد عماد العيساوي.

- دورة تدريبية لضابطات الشرطة حول تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي
- بالصور: دورة حول «الأمن الانتخابي» لضابطات المنطقتين الجنوبية والغربية

وأشارت المفوضية إلى أن مسؤول وحدة أمن الانتخابات العميد خالد الزربوط تلا في نهاية الدورة النتائج والتوصيات، ثم وزعت شهادات المشاركة على المتدربات اللاتي أشدن بالجهود المبذولة لإنجاح هذه الدورة، وقيمة ما تلقينه من معلومات ستسهم في إنجاح مهامهن الأمنية لاسيما في أثناء الانتخابات.

الجهات المشرفة على تنفيذ الدورة لضابطات الشرطة بالمنطقة الشرقية
وأشرف على تنفيذ الدورة التدريبية وحدة أمن الانتخابات، وقسم التدريب والإجراءات التابع لإدارة العمليات، ووحدة دعم المرأة التابعة لإدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإدارة تأمين وحماية الانتخابات بوزارة الداخلية.

ونوهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن هذا التدريب انتظم في نسخته الأولى خلال الأيام الماضية بمقر المفوضية بمدينة طرابلس، واستهدف تدريب ضابطات وضابطات الصف بالمنطقة الغربية والجنوبية.

وحضر اختتام الدورة التدريبية في بنغازي اليوم، كل من رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي أحمد الجالي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية اللواء جمال جمعة العمامي، ورئيس قسم التدريب والإجراءات عبدالباسط النفاتي، ورئيس وحدة أمن الانتخابات العميد خالد زربوط، ومعاون مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات العميد عماد العيساوي، وكل من منسق الشؤون الإدارية، ومنسق التوعية والتواصل، ومنسق العمليات، ومسؤولة وحدة دعم المرأة، بمكتب الإدارة الانتخابية ببنغازي.

فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية لضابطات الشرطة بالمنطقة الشرقية في بنغازي، الخميس 1 ديسمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)
فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية لضابطات الشرطة بالمنطقة الشرقية في بنغازي، الخميس 1 ديسمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)
فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية لضابطات الشرطة بالمنطقة الشرقية في بنغازي، الخميس 1 ديسمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)
فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية لضابطات الشرطة بالمنطقة الشرقية في بنغازي، الخميس 1 ديسمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)
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