اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الإثنين، اكتشاف مقبرتين جماعيتين جديدتين في ترهونة.

وقالت الهيئة، في بيان مقتضب، إن فرقها تمكنت من اكتشاف المقبرتين في طريق سالم بن علي وطريق الساقية، بناء على البلاغ الوارد من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ومن المقرر بدء عملية الاستخراج غدا الثلاثاء.

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