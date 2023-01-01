اكتشاف مقبرة جديدة بمكب القمامة العام في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء اليوم الأحد، أن الفرق التابعة لها تمكنت من اكتشاف مقبرة جديدة بمكب القمامة العام بمدينة ترهونة، منوهة بأن عملية استخراج الجثامين والرفاة منها ستكون غدًا الإثنين، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستخرج فريق من إدارة البحث على الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، 18 جثة مجهولة الهوية من منطقة السبعة في سرت، وفق ما أعلنته الهيئة في وقت سابق اليوم.

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وفي 6 نوفمبر 2022، أعلنت الهيئة استخراج ست جثث مجهولة الهوية من أحد المواقع بالمكب العام في ترهونة، وذلك بعدما أجرت فرق إدارة البحث عن الرفات عمليات استكشافية بالمكب.