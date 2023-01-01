«البحث عن المفقودين»: استخراج 18 جثة مجهولة الهوية من منطقة السبعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج 18 جثة مجهولة الهوية من منطقة السبعة في سرت.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنها تلقت بلاغًا من نيابة سرت الجزئية، فتوجه فريق من إدارة البحث على الرفات بالهيئة خلال الأسبوع الماضي إلى منطقة السبعة، للعمل على استخراج وانتشال الجثث.

نقل الجثث لمستشفى ابن سيناء

وبحسب البيان، جرى استخراج 18 جثة مجهولة الهوية، ونقلها إلى مستشفى ابن سيناء بسرت، فيما أخذت الفرق المختصة بالهيئة عينات من العظام بعد عرضها على الطب الشرعي، وجرى نقل العينات إلى مختبرات الهيئة للعمل عليها.

وأوضح البيان أن الفرق الخاصة بالهيئة عملت على الدفن الشرعي للجثث مجهولة الهوية.

استخراج 18 جثة مجهولة الهوية من منطقة السبعة بسرت. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

استخراج 18 جثة مجهولة الهوية من منطقة السبعة بسرت. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

استخراج 18 جثة مجهولة الهوية من منطقة السبعة بسرت. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

استخراج 18 جثة مجهولة الهوية من منطقة السبعة بسرت. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)