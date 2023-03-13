«الصحة»: إجراء عملية زراعة الصمام الأورطي للمرة الأولى في مستشفى عام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إجراء عملية زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة للكرة الأولى في مستشفى عام داخل ليبيا.

وأجرى فريق طبي في مستشفى الهضبة الخضراء العام في العاصمة طرابلس العملية لسيدة مسنة تبلغ من العمر 78 عاما، بتقنية تعد أحدث ما توصل إليه العلم في عمليات تغيير الصمام على مستوى العالم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأجريت العملية تحت إشراف فريق طبي متخصص يضم «استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور بمستشفى الهضبة أيمن السيفاو واستشاري أمراض القلب والقسطرة بجامعة كيل بألمانيا الدكتور محمد سعد واستشاري جراحات القلب الدكتور إبراهيم زبيدة وإخصائي التخدير والعناية الفائقة الدكتور محمد الجعودي».