باتيلي: مدونة سلوك لمرشحي الانتخابات الرئاسية.. وبعضهم ربما لن يترشح مرة أخرى

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إن «اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى حسب المبادرة الأممية ستقوم على صياغة مدونة سلوك للمرشحين»، وحث المبعوث الأممي «القادة الليبيين على تضمينها بالقاعدة الدستورية».



وبشأن الأحكام القضائية بحق بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، أوضح باتيلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس اليوم السبت «أفترض أن قائمة المرشحين السابقة ستفتح مرة أخرى بعد سنة من قفلها». وأضاف «بعض المرشحين ربما لن يترشح مرة أخرى».

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