باتيلي: مدونة سلوك لمرشحي الانتخابات الرئاسية.. وبعضهم ربما لن يترشح مرة أخرى

قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إن «اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى حسب المبادرة الأممية ستقوم على صياغة مدونة سلوك للمرشحين»، وحث المبعوث الأممي «القادة الليبيين على تضمينها بالقاعدة الدستورية».
وبشأن الأحكام القضائية بحق بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، أوضح باتيلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس اليوم السبت «أفترض أن قائمة المرشحين السابقة ستفتح مرة أخرى بعد سنة من قفلها». وأضاف «بعض المرشحين ربما لن يترشح مرة أخرى».
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نص المبادرة كما جاءت في إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي.
«قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، أعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا. وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب. وبالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين».
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