وفد من «الإسكان» في غدامس لبحث ملف التعويضات

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد من وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مدينة غدامس، في إطار متابعة ملف التعويضات عن المباني المتضررة جراء الحروب خلال السنوات الماضية.

وضم الوفد وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى المهدي، ورئيس اللجنة المركزية للتعويضات عبد الناصر ارفيدة، وعدد من المهندسين بالوزارة، حيث كان في استقبالهم عميد المجلس البلدي المكلف حبيب هيبة وأعضاء المجلس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

حصر المباني المتضررة

واستعرض اللقاء عمل لجنة حصر المباني المتضررة، والتي قدمت تقريرها إلى جهاز تطوير مدينة غدامس وطالبت بتحويله إلى اللجنة المركزية للتعويضات.

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كما تناول الوفد بعض المشروعات المتوقفة بالمدينة متمثلة في مشروعات البنى التحتية وشبكات المياه والمشروعات الإسكانية، وآليات استئناف العمل بها وتفعيلها ضمن خطة «عودة الحياة».