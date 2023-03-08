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مفوضية الانتخابات: تشكّل النساء 43% من سجل الناخبين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 07:58 مساء
مفوضية الانتخابات: تشكّل النساء 43% من سجل الناخبين
جانب من حملة توعوية بالانتخابات نظمتها المفوضية العليا (أرشيفية: المفوضية العليا للانتخابات)
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قالت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، إن إحصائيات مشاركة المرأة في آخر تحديث لسجل الناخبين أظهرت مؤشرات مرتفعة، حيث وصلت إلى مليون و244 ألفًا و855 ناخبةً، بنسبة 43% من عدد المسجلين الكلي بسجل الناخبين.

وأشارت المفوضية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أنها بذلت «جهودًا كبيرة في سبيل دعم وتعزيز المشاركة الديمقراطية للمرأة باعتبارها شريكًا مناصفًا في المجتمع، وتحمل على عاتقها رسالة وطنية تجاه نفسها وتجاه الأجيال القادمة».

- إشادة أممية بجهود «المفوضية» لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات

أول وحدة تعني بتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات
وأضافت أن أبرز المنجزات التي حققتها المفوضية في هذا الإطار، هو إنشاء وحدة دعم المرأة في العام 2017، كأول وحدة تعني بتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات على المستوى الإقليمي، وعملت الوحدة منذ استحداثها على توفير الدعم والتدريب اللازم للنساء كناخبات ومترشحات ومشاركات في عمليات التوعية والمراقبة الانتخابية، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه مشاركتهن في العملية السياسية، من أجل الوصول إلى انتخابات شمولية تحظى بالمصداقية والقبول من جميع الأطراف.

مفوضية الانتخابات تدعو النساء الليبيات إلى التمسك بحقوقهن السياسية
ودعت المفوضية كافة النساء الليبيات إلى التمسك بحقوقهن السياسية، وتأكيد دورهن في تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي من خلال صندوق الاقتراع السبيل الأمثل للتداول السلمي على السلطة وتحقيق الاستقرار والنماء.

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